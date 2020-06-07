 

Ленин -За Джорджа Флойда ответите

07.06.2020, 11:45, Разное

А Ленин бы нас, своих потомков, советских людей, осудил. Он чернокожее население Америки никогда не делил на хороших и плохих.

Как сказала вчера одна дама: “Вы с ума сошли обсуждать кем он был?! Человека убили”. На таких “интеллектуальных сентенциях” строятся целые теории протеста.

Угнетаемые дети американского народа – те, кого мы должны поддерживать, и точка.

А сейчас СССР развалился, в государстве рабочих и крестьян внезапно узнали, что афроамериканцы – и работать не очень-то хотят, и на коммунизм плевать хотели, и наркоманов среди них много, и преступников.

Но Ленин бы нас не понял.

“Пег’ед нами законченный г’лассовый союзник! – сказал бы Владимир Ильич. – А вы расг’бг’асываетесь людьми, как говно интеллиг’енции фекалиями. Г’еволюцию в Амег’ике с ог’уржием в г’уках – ты будешь делать?! Или может быть ты?! Нет, флойды джорджи и освободившие их от г’абства идиоты-капиталисты, своими г’уками выг’ывшие своему загнивающему классу бг’атскую могилу.

Наг’коман, бандит, пг’еступник, добг’о пожаловать под знамена Миг’овой Г’еволюции. Экспг’ог’иатог, маг’орер, еще лучше – он забиг’ает и богатых и отдает бедным”.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3043

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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