Мнение: Право на убийство

07.06.2020, 11:30, Разное

Убийство в Екатеринбурге 27-летнего Владимира Таушанкова напомнило другую, не менее чудовищную историю, произошедшую в Казани. Когда оперативники Алексей Дукс и Руслан Тазиев выломали дверь, ворвались в квартиру и застрелили 31-летнего Радика Рамазанова .

По официальной версии Рамазанов набросился на оперативников с молотком, и они были вынуждены применить табельное оружие в целях самообороны.

Отец убитого, который был в квартире в момент убийства, утверждал, что незнакомцы в штатском, выломавшие дверь, не представились и вели себя агрессивно, напугав хозяев. Молотка рядом с телом убитого обнаружено не было.

Позже выяснилось, что Дукс и Тазиев… перепутали квартиру. Они планировали нанести внезапный визит соседу Рамазанова, который выращивал дома коноплю и продавал наркотики. Но ворвались к непричастному Рамазанову и расстреляли его.

В МВД сразу заявили, что полицейские применили оружие правомерно, в целях самообороны.

Кировский районы суд Казани оправдал полицейских, убивших Рамазанова. И это притом, что в МВД даже не стали придумывать версию, что Рамазанов отморозок и заслужил того, что его убили…

Видимо, сейчас такие времена ,что те, кто носит погоны, имеют право на убйиство. Даже если жертва просто случайно оказалась на пути у служивых…

Фотография отсюда