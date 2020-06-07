Западные СМИ заявили о вербовке Россией в Сирии бойцов для войны в Ливии

07.06.2020, 11:30, Новости дня

Российская частная военная кампания Вагнера в мае ускорила вербовку сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии на стороне лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, утверждают СМИ со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Утверждается, что ЧВК Вагнера якобы ведет наем под контролем российской армии. Впервые, как заявили неназванные источники, ЧВК отправила сирийцев в Ливию в 2019 году, пишет Reuters.

По словам одного из двух высокопоставленных источников в оппозиции Сирии, в число новобранцев, которых якобы наняли российские силы, вошли 300 человек из Хомса, в том числе бывшие бойцы «Свободной сирийской армии», и около 320 человек с юго-запада страны. При этом темпы найма якобы увеличились, так как усилились боевые действия в Ливии.

Всего в мае, утверждает Сирийская обсерватория по правам человека, Россией были завербованы более 900 сирийцев. Им якобы платят от 1000 до 2000 долларов в месяц. Они проходят подготовку на базе в Хомсе перед отправкой в Ливию, утверждает агентство.

При этом Турция оказывает военную поддержку другой стороне конфликта – ПНС, отмечает агентство.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) также утверждало, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», воюющих на стороне ЛНА Хафтара. В РФ назвали эти заявления глупостью.

Между тем, в ПНС заявили о скорой нормализации ситуации в Ливии благодаря дипломатам России.