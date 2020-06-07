Эксперты опубликовали рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

07.06.2020, 11:30, Разное

Американские эксперты рынка транспортных средств изучили ситуацию с типами коробок передач в автомобилях. По результатам анализа, были названы машины с наиболее ненадежными «автоматами».

Для составления рейтинга были взяты авто, произведенные с 2001 по 2015 год. При этом учитывались все виды АКПП, с вариаторами, роботизированные, и устройства с гидротрансформатором. Согласно отзывам пользователей, проблемы КПП-автоматикой чаще всего отмечаются в моделях Infiniti QX60, Rogue, Maxima, Pathfinder, Versa Note и Sentra. Невысокая надежность отмечается и у Focus от Ford 2012-2015 годов, поломки у которых фиксировались уже после пробега в 48 тысяч километров.

Стоит отметить, что большая часть современных автомобилей с КПП-автоматом без существенных неполадок могут пройти 322 тысяч километров. Попали в сомнительный ТОП и Odyssey 2001 года от Honda, а также модели TL 2003 и MDX 2002 от корпорации Acura. Кроме того, в списке числятся Equinox 2010 года от Chevrolet, сразу три модели Acadia от GMC, сошедшие с конвейера в 2008-2010 годах, и Wrangler 2010 года от Jeep.

Есть в перечне и Chrysler PT 2005 года выпуска от Cruiser, Tribute от Mazda, выпущенная в 2002 году, а также Escape 2002 и Focus 2004 года от бренда Ford. Однако в продукции американского концерна поломки встречались значительно реже, отмечают специалисты. Для того, чтобы транспортное средство прослужило дольше без серьезных поломок, следует соблюдать правила эксплуатации машины и вовремя проходить технический осмотр.