В Тель-Авиве прошел массовый митинг против аннексии Западного берега реки Иордан

07.06.2020, 11:30, Новости дня

В израильском Тель-Авиве прошел митинг, на котором жители города выступили против аннексии Западного берега реки Иордан. Акция закончилась исполнением гимна Палестины и столкновениями с полицией.

Несколько тысяч человек перекрыли несколько центральных улиц в Тель-Авиве вечером 6 июня. По окончании митинга его участники исполнили гимн Палестины «Билади», после чего часть собравшихся вышла на дороги и вступила в столкновения с полицией, информирует MigNews.

В ходе столкновений были арестованы пять человек.

На митинге выступили в том числе члены Кнессета (парламента Израиля) от Объединенного арабского списка и Мерец. Лидер движения Мерец Ницан Горовиц заявил, что «аннексия – это военное преступление».

«Преступление против мира, преступление против демократии, преступление, которое обойдется нам большой кровью. Всех нас постигнет несчастье – и евреев, и арабов», – сказал Горовиц.

Глава Объединенного Арабского Списка Айман Уда выступил с видеообращением.

«Мы стоим на развилке. Одна дорога ведет к объединенному обществу с реальной демократией и гражданским равенством для арабских граждан. Вторая дорога ведет к ненависти, насилию и апартеиду», – сообщил он.

Ранее министр обороны и вице-премьер Израиля Бени Ганц отдал распоряжение главе генштаба Армии обороны Авиву Кохави ускорить подготовку военных к планируемому в июле распространению израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.