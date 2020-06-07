 

Максим Галкин показал, как сын Гарри ударил сестру Лизу

07.06.2020, 11:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин часто показывает своих подросших детей – двойняшек Лизу и Гарри. Недавно супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал, что игры наследников не всегда мирные. Он запечатлел, как Гарри больно ударил сестру во время игры в футбол.
Сын Примадонны ударил шестилетнюю Лизу мячом, причем сделал это намерено, чтобы обыграть ее. Лиза вскрикнула от боли и неожиданности и назвала брата «трухлявой башкой». Девочке было обидно, что Гарри с ней так поступил, поэтому она не выдержала, обозвав своего обидчика.

Лиза очень любит заниматься спортом, поэтому разделяет увлечение своего брата футболом. Кроме этого, она с ранних лет отлично плавает, а также недавно освоила сигвей и может продемонстрировать довольно сложные трюки. Дочь Галкина и Пугачевой унаследовала от родителей артистические данные – она отлично поет и танцует. Этой осенью девочка станет первоклассницей и будет ходить со своим братом Гарри в частную школу.



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