 

Джейк Джилленхол проводит карантин со своей девушкой: фотодоказательство

07.06.2020, 11:25, Разное

39-летний актер сейчас находится в Лос-Анджелесе, откуда и записывает свои интервью для ток-шоу и принимает участие в челленджах (например, в этом, где эстафету Джейку передал его коллега Том Холланд). И если до недавнего времени не было понятно, проводит Джейк самоизоляцию в одиночестве или нет, то теперь благодаря репортерам можно сказать точно: девушка Джилленхола, 23-летняя французская модель Жанн Кадье, также сейчас вместе с ним. Несколько часов назад папарацци сфотографировали пару на парковке возле магазина.

Джейк, старательно разграничивающий личное и профессиональное и всеми возможными способами пытающийся скрыть свои отношения от прессы, и тут предпринял экстра-меры, чтобы остаться незамеченным. Актер сам сходил за покупками в закрывающей половину лица маске, Жанн же осталась дожидаться его в машине. Однако, даже несмотря на это, фотографам удалось сфотографировать их вместе, через лобовое стекло.

Джейк Джилленхол и Жанн Кадье

Это первое совместное фото пары за долгое время. Ранее Джейка и Жанн видели вместе почти год назад, в августе 2019 года, на премьере спектакля Джейка, куда Кадье пришла поддержать его. Встречаться же они начали — судя по снимкам папарацци, еще в 2018 году: именно тогда они были впервые замечены на прогулке по Нью-Йорку вместе c другом Джейка. С тех пор их еще несколько раз видели вместе — то в Париже, где живет и работает Жанн, то в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, где занимается своими проектами Джейк. Отношениям пары не мешает ни расстояние между Америкой и Европой, ни 16-летняя разница в возрасте. Более того, по сообщениям анонимных источников изданию Page Six в 2019 году, Джейк познакомил Жанн с мамой, мнение которой всегда имело для него решающее значение.

Свои отношения с Кадье сам Джилленхол ни разу не комментировал. Однако в недавнем интервью репортеру британского Vogue, он признался, что уже довольно давно задумывается о том, чтобы остепениться. И даже жалеет о том, что в последние годы был сконцентрирован лишь на работе, не замечая ничего вокруг:

Я все больше интересуюсь жизнью, а не работой. Я достиг того момента в своей карьере, когда испытываю уже не профессиональный, но совсем другой голод. Я понял, как часто я отказывался от многих вещей из-за того, что был предан своему делу. Когда ты видишь, что время уходит сквозь пальцы, и мир меняется, то становишься более нацеленным на близких. Я нацелен на свою семью, своих друзей и на любовь. Мне куда нужнее сегодня именно это. 

Жанн Кадье на премьере спектакля Джейка Джилленхола в 2019 году

На вопрос репортера, видит ли он среди своих целей детей, актер также ответил утвердительно.

Конечно же я вижу в своем будущем рождение детей. Определенно… Я никогда раньше не предполагал и не строил планов, но нужно быть открытым этой идее…



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Уме Турман – 50 лет: 25 самых стильных образов актрисы

09.04 / В Сети вспомнили дизайн машины “Москвич-2141” для Франции

16.05 / Новое лекарство против болезни Альцгеймера прошло испытания

15.05 / Исследование: препарат “Арбидол” подавляет SARS-CoV-2

03.05 / «Международная» неофициальная MIUI 12 появилась для более 20 моделей Xiaomi и Redmi

04.04 / Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы

28.05 / Мнение: МИД РФ о центре Лугара в Тбилиси

13.05 / Мнение: В Кировской области открыли памятник Сталину

05.04 / Мнение: Куда уходят дни?

08.05 / Скорая журналистская помощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска