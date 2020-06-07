Джейк Джилленхол проводит карантин со своей девушкой: фотодоказательство

07.06.2020, 11:25, Разное

39-летний актер сейчас находится в Лос-Анджелесе, откуда и записывает свои интервью для ток-шоу и принимает участие в челленджах (например, в этом, где эстафету Джейку передал его коллега Том Холланд). И если до недавнего времени не было понятно, проводит Джейк самоизоляцию в одиночестве или нет, то теперь благодаря репортерам можно сказать точно: девушка Джилленхола, 23-летняя французская модель Жанн Кадье, также сейчас вместе с ним. Несколько часов назад папарацци сфотографировали пару на парковке возле магазина.

Джейк, старательно разграничивающий личное и профессиональное и всеми возможными способами пытающийся скрыть свои отношения от прессы, и тут предпринял экстра-меры, чтобы остаться незамеченным. Актер сам сходил за покупками в закрывающей половину лица маске, Жанн же осталась дожидаться его в машине. Однако, даже несмотря на это, фотографам удалось сфотографировать их вместе, через лобовое стекло.

Джейк Джилленхол и Жанн Кадье

Это первое совместное фото пары за долгое время. Ранее Джейка и Жанн видели вместе почти год назад, в августе 2019 года, на премьере спектакля Джейка, куда Кадье пришла поддержать его. Встречаться же они начали — судя по снимкам папарацци, еще в 2018 году: именно тогда они были впервые замечены на прогулке по Нью-Йорку вместе c другом Джейка. С тех пор их еще несколько раз видели вместе — то в Париже, где живет и работает Жанн, то в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, где занимается своими проектами Джейк. Отношениям пары не мешает ни расстояние между Америкой и Европой, ни 16-летняя разница в возрасте. Более того, по сообщениям анонимных источников изданию Page Six в 2019 году, Джейк познакомил Жанн с мамой, мнение которой всегда имело для него решающее значение.

Свои отношения с Кадье сам Джилленхол ни разу не комментировал. Однако в недавнем интервью репортеру британского Vogue, он признался, что уже довольно давно задумывается о том, чтобы остепениться. И даже жалеет о том, что в последние годы был сконцентрирован лишь на работе, не замечая ничего вокруг:

Я все больше интересуюсь жизнью, а не работой. Я достиг того момента в своей карьере, когда испытываю уже не профессиональный, но совсем другой голод. Я понял, как часто я отказывался от многих вещей из-за того, что был предан своему делу. Когда ты видишь, что время уходит сквозь пальцы, и мир меняется, то становишься более нацеленным на близких. Я нацелен на свою семью, своих друзей и на любовь. Мне куда нужнее сегодня именно это.

Жанн Кадье на премьере спектакля Джейка Джилленхола в 2019 году

На вопрос репортера, видит ли он среди своих целей детей, актер также ответил утвердительно.

Конечно же я вижу в своем будущем рождение детей. Определенно… Я никогда раньше не предполагал и не строил планов, но нужно быть открытым этой идее…