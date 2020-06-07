Kia снизила продажи в РФ на 59% в мае

07.06.2020, 11:20, Новости дня

Южнокорейская компания KIA отчиталась о продажах своих автомобилей за прошлый месяц на российском рынке.

В частности, за указанный промежуток времени удалось реализовать свыше 8 тысяч автомобилей, что на 59% меньше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Вместе с тем за первые пять месяцев 2020 года общее количество проданных автомобилей марки KIA составило около 64,2 тысяч экземпляров. Этот результат на треть меньше, чем годом ранее. Вместе с тем среди остальных иностранных брендов, предложенных в РФ, данная марка остается лидером при доле 13,4%.

Самым востребованным у отечественных покупателей остается модель KIA Rio, которая продана в количестве 3,6 тысяч машин, но при падении на 56% по сравнению с прошлым годом. Второе место занял кроссовер Seltos с 809 проданными машинами в РФ.