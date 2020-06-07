Объявлена дата продаж нового Haval H6

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07.06.2020, 11:20, Новости дня

Известная компания Haval намерена в июле официально презентовать обновленный кроссовер Haval H6.

Данный автомобиль уже частично рассекречен благодаря предложенным изображения на сайте Минпрома Китая. Новинка получила достаточно схожий дизайн с новым концептом Haval Concept H. Автомобиль обладает обновленными бамперами, стильной радиаторной решеткой, улучшенной светодиодной оптикой и видоизмененным остеклением. Кроме того, в салоне установили мультимедийный комплекс, усовершенствованную приборную панель.

Известно, что под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 169 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям будут предложены комплектации с передним или полным приводом.



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