Личное: Залежалые поросята

07.06.2020, 11:15, Разное

Давненько по воскресеньям я не давала полезную информацию по здоровью, но сейчас — самое время. И это будет касаться не только тех, кто занимался и планирует продолжать заниматься спортом, но и всех остальных.

Наш организм устроен таким образом, что ко всему адаптируется. Иначе, в процессе эволюции мы бы не выжили.

Ну, например, если обездвижить человека, у него уменьшается частота сердечного ритма, и чем дольше вынужденного «простоя», тем сердце меньше работает.



Фото: Соцсети

К чему такое приводит, объяснять, я думаю, не нужно? Инфаркт, инсульт, сокращение продолжительности жизни, когда сердце превращается в тряпку. Да и стоит вам встать, как закружится голова — это удар по сосудам, потому что организм отвык даже от привычных нагрузок.

Вопрос в том, что сейчас делать всем вам — залежалым таким поросятам?

После любого «простоя» я могу рекомендовать только один вид нагрузок — ходьбу. Но ходить нужно правильно, чтобы быстрее восстановиться.

На первом этапе вы просто гуляете ежедневно на свежем воздухе — минимум полчаса, ежедневно увеличивая время на 5-10 минут.

Скорость — обыкновенная. Не спешите, но и не ползёте. Как хочется, как «идётся» вам — так и идите.



Фото: Соцсети

Главное — регулярность. Не пропускать ни дня, но и не форсировать события, резко увеличивая время более, чем на 10 минут в день.

После того, как за неделю или две вы дойдёте до полутора часов прогулки, наступает второй этап — тут можно и нужно увеличивать скорость.

Шли прогулочным шагом? Увеличивайте скорость. Нет, не так, чтобы задыхаться, но гуляйте теперь быстрым шагом.



Фото: Соцсети

Лучше всего иметь пульсометр — сойдёт любой. Если при спокойной ходьбе у вас было 90 ударов в минуту, то теперь держите ЧСС порядка 105-110.

Скорее всего, у вас будут другие значения пульса: 105-110 при прогулочном режиеме, а вы увеличиваете ритм до 120-125 ударов.

Начинаем такую прогулку как раньше — неспешно, через 10 минут выходим на нужную скорость, и идём так 10 минут. Затем скорость снижается до значений «как раньше», и завершаем прогулку ориентировочно через час.

Вся соль любых физнагрузок — в прогрессе. Вот те 10 минут быстрой ходьбы мы каждый день увеличиваем на 2 минуты — это будет как раз нужный прогресс у вас.

Через пару недель прогулок по второму этапу вы выйдете на часовую прогулку, полчаса из которой — быстрый шаг.

На этом можно второй этап завершать и считать, что вы уже умницы — восстановились, а дальше — дать себе просраться по-настоящему!

На третьем этапе мы оставляем общее время всё тем же — около часа. Но гуляем теперь интервально: три минуты со средней скоростью, а затем три минуты идём максимально быстро.

Схематично это выглядит так:

10 минут спокойно гуляем. Затем интервально по 3 максимально быстро +3 минуты снизив скорость и так 5 раз — это полчаса. Затем со средней скоростью опять догуливаем до часа, а через пару дней делаем вместо пяти интервалов — 6, сокращая при этом время «догуливания» до часа-полутора.

То есть, увеличиваем на 1 интервал не каждый день, а через день.



Фото: Соцсети

К какой цели идём? К десяти интервалам. 10 минут разминки, час на 10 интервалов, 10 минут завершения. Итого выйдет 1 час 20 минут, что идеально.

Ну, на третий этап вам понадобится дней 10.

После завершения третьего этапа, можно будет смело считать, что ваше сердце, здоровье сосудов и организм в целом находится в той же форме, что и до карантина — а возможно и лучше, если вы до этого не занимались вовсе.

И тут можно уже давать себе физические нагрузки, кроме прогулок. Ну, спортзал, интенсивные домашние тренировки и так далее. Ты уже не залежалый поросёнок, а почти спортсмен!

Вопросы? Нет вопросов? Ну тогда руки в ноги и идите погуляйте, не откладывая на завтра!