 

В России зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

07.06.2020, 11:12, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ России за прошедшие сутки выявлены 8984 случая заражения коронавирусом, сообщали в штабе по борьбе с заболеванием. Всего у 38,5% новых пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. 

Из них 1956 случаев — в Москве, столица до середины мая была основным источником распространения болезни.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии составляет 467 673 человек. По официальным данным, почти половина уже выздоровела — 226 731 человек.

Умерли, по официальным данным, 5859 заболевших. Из них 134 за сутки.

 

По данным Роспотребнадзора, за все время с начала распространения болезни в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 332 тысяч. 

При этом официальная статистика смертности критикуется независимыми исследователями, предполагающими, что региональные власти могут манипулировать ей и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают.

 



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