Мнение: Точка равновесия

07.06.2020, 11:12, Разное

Поражение саудовско-египетско-кремлевской марионетки Хафтара в Ливии совершенно не означает победы катарско-турецкой марионетки Сараджа. Ливия после 11 года пришла к новому устойчивому состоянию, каковым является ее "сомализация". Состояние не новое, но набирающее силу положение дел во многих странах, когда формально они признаются существующими в прежних границах, однако внутри разделены на неподконтрольные единому центру территории. Такие страны начинают отвечать главному условию устойчивости, когда любые малые колебания системы с течением вемени затухают (в противовес неустойчивому состоянию, когда любые сколь угодно малые возмущения с течением времени лишь возрастают).

Возникает точка устойчивости, некая потенциальная яма, куда система всегда стремится в ответ на любые, в том числе и внешние, возмущения, которые уравновешивают друг друга.

Именно это и происходит в Ливии. Хафтар и Сарадж взаимно уравновешивали друг друга еще в ходе итогов гражданской войны 11 года. Уравновешивали друг друга и спонсоры двух террористов – с одной стороны Катар, с другой – пул Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Европейские спонсоры – Франция (которая отстаивает интересы Total) и Италия (и стоящая за ней Eni) также в итоге пришли к равновесию интересов.

Полтора года назад в ситуацию вмешался Кремль, начав наращивать помощь террористу Хафтару – советниками, техникой, а затем и наемниками. Что сдвинуло равновесие и позволило Хафтару вплотную подойти к Триполи. Соответственно, появилась новая уравновешивающая сила – Турция, которая за полгода полностью ликвидировала все террриториальные приобретения Хафтара. Теперь, со взятием Сирта, Триполи восстанавливает контроль над всей исторической областью Триполитания.

Система вернулась к точке равновесия. Теперь, в случае "победносного марша" Сараджа на Бенгази он тоже потерпит в конце концов поражение и откатится на прежние позиции, а возможно, даже утратит их часть, как маятник всегда проскакивает точку равновесия. Эти "качели" могут быть сколь угодно долгими, но ситуация остается прежней – теперь Ливия – это еще одно Сомали без шансов в обозримом будущем провести сборку единой территории под единым центральным правительством.

Технически возможен вариант некой федеральной территории с формально единым центральным правительством, но фактически это будет то же самое, что и сейчас – центальная власть будет предельно слабой и совершенно недееспособной.

В целом такое положение дел уже давно отрефлексировано внешними игроками. Не будь свихнувшегося на почве своих внешнеполитических "достижений" Путина, не было бы и нынешнего раунда войны. Международные корпорации учатся и уже неплохо умеют работать в странах, где по сути нет привычного государственного управления. И даже инвестируют в них, как, кстати, инвестируют в Ливию прямо сейчас и Total, и Eni – причем не в войну, а в "нормальную" производственную деятельность. В расходную часть их деятельности входит откуп текущей власти, которая на данный момент контролирует промплощадки, и некоторый более высокий чем обычно уровень расходов на защиту от кочующих криминальных банд.

Как это работает, можно было увидеть на примере Сирии, когда американская "Коноко", столкнувшись в Хишаме с попыткой захвата ее собственности, просто вызвала поддержку армии, а та показательно раскатала по песку неудачливых флибустьеров путинского повара. Урок пошел впрок – теперь территория Коноко неприкасаема. Российские олигархи, кстати, тоже учатся – месторождение Шаер в Сирии охраняют наемники, которые выдавили оттуда про-иранских террористов из "Фатимиюна" и контрлируют территорию, от безделья занимаясь охотой на местных жителей и зверскими расправами над ними для своих "дембельских альбомов".

Именно так, кстати, и должна выглядеть периферийная территория проекта двух Партнерств Барака Обамы, который теперь почти разрушен Трампом. Два Партнерства должны были стать островками цивилизации в море социальной энтропии, которая должна выглядеть как Сомали, Ливия, Сирия, Донбасс – то есть, устойчивая равновесная система тотальной непрекращающейся катастрофы. Ключевым параметром этой зоны периферии должно быть отсутствие национальных государств (хотя формально эти территории и оставались с прежними названиями). Трамп же пытается выстроить свой проект на базе "сильных" национальных центров и стран-сателлитов при безусловном доминировании над всем эттим миропорядком США.

Какой из поектов более человечный – вопрос интересный, но демократы США – все эти Гейтсы, Соросы, Цукерберги и прочие – выглядят явно за гранью любой человечности.