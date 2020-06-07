Собака умерла 15 лет назад, но продолжает бегать рядом с хозяином

07.06.2020, 11:11, Разное

Этой мистической историей поделился британец Джо Мейгер, написав пост в своем аккаунте в соцсетях. Случилось это, когда сам Джо был ребенком.

Однажды ясным летним днем он и его мама находились во дворе их частного дома и веселились, играя в бадминтон. В какой-то момент юный Джо заметил, что по тротуарной дорожке мимо их дома идет их сосед.

Очевидно тот возвращался из магазина, потому что регулярно ходил туда и нес в руке газету, которую там купил. А в другой руке у него был поводок, на конце которого весело бежал некрупный лохматый пес.

Выглядело это все совершенно обычно, однако Джо подивился тому, что в соседа оказалась собака, до этого он ни разу не видел его с собакой и даже не слышал собачьего лая, хотя дом соседа стоял совсем рядом с их домом. Джо подумал, что наверное кто-то из других жителей их улицы попросил соседа выгулять его собаку.

На следующее утро Джо и его мама снова находились в своем дворе, когда заметили, как тот же самый сосед снова идет мимо по дорожке, на этот раз тот направлялся в магазин за свежей газетой. Джо и его мама поздоровались с ним, а потом мать Джо спросила мужчину, что за собака была с ним вчера, его собственная или он приглядывает за чьим-то питомцем.

На лице соседа отразилось недоумение, а потом он сказал, что не приглядывает за чужими собаками и не держит собаку дома. Он рассказал, что раньше он и его жена держали собаку, но 15 лет назад пес умер и с тех пор он и его супруга решили больше не заводить домашних питомцев, ведь те живут куда меньше людей и очень тяжело переживать их смерть.

После этот сосед еще раз подтвердил, что вчера он точно не гулял с собакой, чья бы она не была, потому что это было бы просто невозможно.

Теперь настала очередь недоумевать для Джо и его мамы. Они переглянулись, но решили прояснить все до конца и рассказали соседу, что точно видели его вчера с красным поводком, на котором он вел небольшую собаку с лохматой коричневой шерстью.

Услышав описание шерсти сосед внезапно побледнел, а потом пробормотал "Секундочку" и побежал в свой дом. Через пару минут он вернулся с фотографией в руке, на которой была изображена собака, в точности похожая на ту, что вчера видели Джо и его мама. На ней был ошейник и такой же красный поводок.

Он показал снимок Джо и его маме и они подтвердили, что да, именно эту собаку они видели вчера бегущей на поводке рядом с ним.

После этого сосед, запинаясь, рассказал, что на фото изображен тот самый его любимый пес, который умер 15 лет назад. И получалось, что либо Джо и его мама видели собаку-призрак, либо … а других версий больше и не было.