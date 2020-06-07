Странное существо-палочка Стикмен попало на камеру видеонаблюдения

07.06.2020, 11:11, Разное

5 июня 2020 года камера видеонаблюдения, установленная на частном доме жителя США, засняло нечто очень странное. Это видео выложил в сеть пользователь сайта Reddit с ником "mjenn1990" и рассказал, что это было снято возле дома его отца.

Из-за того, что дом находится в отдаленной лесной местности, на доме установлено сразу несколько камер наблюдения с датчиками движения. Они начинают запись, когда к дому подходит какой-то живой объект.

"Большую часть времени мы видим записи с оленями, лисами, иногда с медведями и так далее. Но прошлой ночью на камеру записалось что-то довольно странное, что мы никак не можем объяснить", – пишет mjenn1990.

Объект, попавший на камеру и правда необычный, он не гуманоидного типа и не похож на животное. Он также не похож на стандартные "живые шары", которые возникают, когда близко к объекту камеру подлетает насекомое или подползает паук (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Белый палочкообразный объект семенит вокруг деревьев, словно что-то ищет или осматривается. Заметно, что он не решается ступить на освещенную территорию двора и держится рядом с деревьями.

Логическая версия предполагает, что это какой-то технический сбор или оптическая иллюзия, к примеру где-то зацепилась паутинка. Однако это не укладывается в факт, что сработали датчики движения(они не будут реагировать ни на пауков, ни на паутину), а еще собаки, живущие в доме, "начали лаять как сумасшедшие" как раз в то же время, когда возле дома бродило это существо.

Многие комментаторы отметили, что объект очень похож на знаменитое существо-палочку по прозвищу Стикмен, которое более 10 лет назад было заснято на камеру наблюдения города Фресно.

Качество той записи было очень плохое, однако сходство можно увидеть сразу. Подробнее о Стикменах можно прочитать в нашей статье.

Стикмен из Фресно