 

Странное существо-палочка Стикмен попало на камеру видеонаблюдения

07.06.2020, 11:11, Разное

5 июня 2020 года камера видеонаблюдения, установленная на частном доме жителя США, засняло нечто очень странное. Это видео выложил в сеть пользователь сайта Reddit  с ником "mjenn1990" и рассказал, что это было снято возле дома его отца. 

Из-за того, что дом находится в отдаленной лесной местности, на доме установлено сразу несколько камер наблюдения с датчиками движения. Они начинают запись, когда к дому подходит какой-то живой объект. 

"Большую часть времени мы видим записи с оленями, лисами, иногда с медведями и так далее. Но прошлой ночью на камеру записалось что-то довольно странное, что мы никак не можем объяснить", – пишет mjenn1990.

Объект, попавший на камеру и правда необычный, он не гуманоидного типа и не похож на животное. Он также не похож на стандартные "живые шары", которые возникают, когда близко к объекту  камеру подлетает насекомое или подползает паук (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru). 

Белый палочкообразный объект семенит вокруг деревьев, словно что-то ищет или осматривается. Заметно, что он не решается ступить на освещенную территорию двора и держится рядом с деревьями. 

Логическая версия предполагает, что это какой-то технический сбор или оптическая иллюзия, к примеру где-то зацепилась паутинка. Однако это не укладывается в факт, что сработали датчики движения(они не будут реагировать ни на пауков, ни на паутину), а еще собаки, живущие  в доме, "начали лаять как сумасшедшие" как раз в то же время, когда возле дома бродило это существо.

Многие комментаторы отметили, что объект очень похож на знаменитое существо-палочку по прозвищу Стикмен, которое более 10 лет назад было заснято на камеру наблюдения города Фресно. 

Качество той записи было очень плохое, однако сходство можно увидеть сразу. Подробнее о Стикменах можно прочитать в нашей статье

Стикмен из Фресно

 



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