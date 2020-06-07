В Туле странное существо из канализации напугало слесаря

07.06.2020, 11:11, Разное

В российском городе Тула в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина на днях затопило подвал и жители вызвали слесарей. Когда слесарь Игорь Старшинов прибыл по адресу и открыл дверь подвала, то к его ногам хлынула грязная вода и различный мусор.

А среди мусора Старшинов заметил белесое существо, подобного которому он никогда в жизни еще не встречал. Существо было мертвым, однако все равно напугало слесаря, потому что показалось ему похожим на рыбу с четырьмя ногами и без чешуи.

Скриншот из видео "Первый Тульский"

В длину загадочный зверь был около 20 см и помимо четырех лапок имел длинный хвост. Удивленный слесарь показал существо своим коллегам, но те тоже не смогли опознать его. Существо не было похоже ни на тритона, ни на ящерицу.

Скриншот из видео "Первый Тульский"

Чуть позже кто-то связался с тульским экзотариумом и показал им фото, а те опознали в мертвом зверьке мексиканского аксолотля. Правда как это существо оказалось в подвале тульской многоэтажки, пока сказать затруднительно.

По одной из версий аксолотль мог случайно попасть в канализацию когда незадачливый заводчик чистил аквариум. По другой аксолотль сам сдох у кого-то в аквариуме и его просто смыли в унитаз. Но гипотетический хозяин питомца пока не дал о себе знать.

Живой аксолотль. Тематическое фото

Аксолотли это личинки мексиканских земноводных, которые на всю жизнь остаются в неотенической стадии – то есть способны к размножению, не превращаясь во взрослых особей. Это очень необычное со всех сторон существо, так что неудивительно, что в странах, где они не встречаются, его можно принять за загадочного мутанта.