Американка уверяет, что беременна уже 4 года и показывает снимки УЗИ

07.06.2020, 11:11, Разное

Глядя на 40-летнюю Сару Холидей, нетрудно поверить в то, что она вынашивает ребенка. По виду ее живота она находится примерно на 6 или 7 месяце беременности.

Проблема в том, что с таким животом Сара ходит уже почти 4 года и она при этом искренне верит в то, что у нее просто очень длительный срок вынашивания дитя.

Сара живет в Форт-Коллинзе, штат Колорадо (США), она забеременела в июле 2016 года и до сентября того же года ее беременность развивалась на вид вполне естественно, живот женщины постепенно рос.

Однако в сентябре при визите к специалисту-акушеру на осмотр, тот не смог уловить сердцебиение плода и предположил, что ребенок, увы, умер в ее утробе. Он посоветовал Саре немедленно обратиться в больницу, потому что мертворожденный плод может представлять угрозу жизни матери.

Однако, когда Сара пошла к врачам, те не смогли даже подтвердить факта наличия эмбриона в ее матке, то есть заподозрили, что беременность Сары являлась не настоящей.

Сару все это очень обеспокоило и она уже почти была готова смириться с тем, что ее беременность оказалась так называемой ложной беременностью, когда обнаружила, что ее живот продолжает понемногу расти.

Сара и ее муж Корнелл давно хотели завести ребенка, однако у Сары никак не получалось, она пережила 9 выкидышей. Поэтому данная беременность казалась ей настоящим чудом. Однако прошло положенные для срока 9 месяцев и Сара так и не родила. И спустя 2 года не родила. И спустя почти 4 года…

В 2018 году Сара решилась сделать снимок УЗИ плода. чтобы убедиться в том. что в ее животе не пусто. И УЗИ показало, что там и правда есть эмбрион.

Снимок УЗИ от июля 2018 года

Поэтому Сара до сих пор уверена в том, что в ее животе сидит живой младенец, просто он растет очень медленно. В какой-то момент Сара даже обнаружила некую благотворительную организацию помощи беременным, специалисты которой заверили ее, что ее младенец действительно просто медленно развивается.

В феврале 2020 года Сара еще раз прошла процедуру УЗИ и она показала, что в ее животе и в самом деле все еще находится нечто, что можно принять за эмбрион младенца (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Снимок УЗИ от февраля 2020 года

У Сары все эти почти 4 года отсутствует менструация, что тоже можно считать признаком реальной беременности.

"Я считаю, что у меня так называемая "таинственная беременность", когда ребенок растет очень медленно, чем обычные младенцы. И он все еще жив, а я испытываю все аспекты беременности, хотя врачи убеждают меня в том, что это фантомная беременность. Они понятия не имеют, что происходит", – говорит Сара.

После того, как Сара дважды делала УЗИ, ее муж тоже поверил в то, что его жена вынашивает реального ребенка, пусть и почти 4 года. Однако она потеряла многих друзей. Те стали считать Сару почти сумасшедшей из-за ее веры.