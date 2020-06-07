Виктор Дробыш раскрыл подробности первой встречи с «Бурановскими бабушками»

07.06.2020, 11:09, Разное

Виктор Дробыш раскрыл подробности первой встречи с «Бурановскими бабушками». По словам композитора, изначально он решил, что это чей-то розыгрыш.

В 2012 году «Бурановские бабушки» приняли участие в песенном конкурсе «Евровидение», где им удалось занять почётное второе место. На тот момент Виктор Дробыш уже был успешным продюсером и даже сотрудничал с зарубежными коллективами. Именно поэтому «Бурановские бабушки» решили попросить о помощи именно его.

Композитор рассказал, что в то время место его работы находилось в гостинице «Белград». Ситуация, когда к нему в офис по ошибке заходили посторонние люди, случалась неоднократно. В связи с этим, когда к Дробышу обратились несколько участниц группы «Бурановские бабушки», то он решил, что это шутка. Однако женщины абсолютно серьёзно попросили его о помощи.

Продюсер поделился: песню «Party For Everybody» он придумал во время работы. Затем композитор уточнил у коллеги, не противоречит ли текст правилам языка.

Когда Дробыш показал участницам коллектива готовую композицию, они решили, что не смогут выучить и произнести слова на другом языке. Тогда композитор предложил исполнительницам петь на манер частушек. Это обернулось для российской группы успехом.

«Если бы не Loreen из Швеции, которая объективно была сильная, мы бы «Евровидение» привезли в Москву»,- заявил Дробыш.