Онищенко призвал к отмене режима самоизоляции в России

07.06.2020, 11:08, Новости дня

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал к выходу из режима самоизоляции в стране. По его словам, условия для этого есть: «Главное – люди понимают всю серьезность ситуации».

Он заявил, что необходимы «адекватные складывающейся ситуации» меры по ограничениям на фоне коронавируса, призвав к выходу из карантина в России, информирует НСН.

«Пермь, Омск – почему там нельзя (снять режим самоограничений)? Месяц-другой – и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек (артистов и сотрудников). Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», – сообщил Онищенко.

По его словам, в Москве также нужно более решительно выходить из ограничительных мер.

«С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений. Сейчас идет потепление. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся ситуации», – сообщил эпидемиолог.

Ранее источники заявили, что в Москве могут отменить действие пропускной системы с середины июня, а в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперед в снятии ограничений.

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом.