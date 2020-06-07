Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

07.06.2020, 11:06, Разное

Тренер по синхронному плаванию стала гостьей программы “Сегодня вечером” Первого канала. Она поделилась подробностями того, как пережила горе. Татьяна Покровская призналась, что это было настолько тяжело, что она раздумывала над уходом из спорта.

После трагедии 70-летняя тренер погрузилась в тяжелую депрессию. Не уйти из профессии ей помогли близкие люди. Как бы не было трудно, но женщина нашла в себе силы смириться с горем. “Значит, Богу Лиза нужнее на небе”, – поделилась эмоциями Татьяна Покровская.

В память о внучке она придумала и поставила композицию “Мольба”, с которой российские синхронистки выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Отметим, незадолго до смерти внучки из жизни ушел супруг Татьяны Покровской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Миронов Максим. г. Балашиха (@maxim_mir71) 12 Дек 2019 в 3:50 PST

В настоящее время тренера поддерживает дочь Екатерина. Она живет в Бразилии, но старается как можно чаще приезжать к матери в Россию. У Татьяны Покровской есть внуки Иван и Аня. Дети были у бабушки в прошлом году и впервые в жизни увидели снег.