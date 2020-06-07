 

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

07.06.2020, 11:06, Разное

Тренер по синхронному плаванию стала гостьей программы “Сегодня вечером” Первого канала. Она поделилась подробностями того, как пережила горе. Татьяна Покровская призналась, что это было настолько тяжело, что она раздумывала над уходом из спорта.

После трагедии 70-летняя тренер погрузилась в тяжелую депрессию. Не уйти из профессии ей помогли близкие люди. Как бы не было трудно, но женщина нашла в себе силы смириться с горем. “Значит, Богу Лиза нужнее на небе”, – поделилась эмоциями Татьяна Покровская.

В память о внучке она придумала и поставила композицию “Мольба”, с которой российские синхронистки выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Отметим, незадолго до смерти внучки из жизни ушел супруг Татьяны Покровской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Миронов Максим. г. Балашиха (@maxim_mir71) 12 Дек 2019 в 3:50 PST

В настоящее время тренера поддерживает дочь Екатерина. Она живет в Бразилии, но старается как можно чаще приезжать к матери в Россию. У Татьяны Покровской есть внуки Иван и Аня. Дети были у бабушки в прошлом году и впервые в жизни увидели снег.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Падение короны

10.04 / Светлана Бондарчук рассказала, почему подала заявление в полицию

12.05 / Мнение: Удар в мозг. Памяти К.Крылова

07.04 / Под Москвой мужчина убил жену и спрятал ее тело в трубе

06.05 / Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет

02.04 / В России стартуют предзаказы на флагманы Huawei P40 и P40 Pro

19.04 / Мнение: Новая реальность российской инвестиционной политики

05.05 / Путин вручил Ким Чен Ыну медаль по случаю 75-летия Победы в ВОВ

19.05 / Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

17.05 / Принять присягу и санитайзер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска