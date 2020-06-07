За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек

07.06.2020, 11:06, Разное

К 7 июня 2020 года число заболевших коронавирусом в России человек достигло отметки в 467 673. За сутки этот показатель возрос на 8 984 случая. Известно, что за сутки было зарегистрировано 134 летальных исхода среди больных. Выздороветь за это же время успели 5 343 человека. Всего количество переболевших COVID-19 за все время наблюдения в России составляет 226 731 человек. Жертв эпидемии официально зарегистрировано 5 859.