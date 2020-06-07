 

Катер пошел ко дну около известной достопримечательности на Камчатке. Видео

07.06.2020, 11:00, Новости дня

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент кораблекрушения, произошедшего в воскресенье, 7 июня, в Авачинской бухте неподалеку от Трех братьев – скал, являющихся известной достопримечательностью Камчатки.

 

Как сообщают местные СМИ, судно столкнулось с плавающим бревном в тот момент, когда экипаж катера пытался сблизиться с косатками, плававшими поблизости.

 

На борту находились семь человек – все они благополучно спаслись, помощь терпящим бедствие оказали люди, проходившие мимо места ЧП на других катерах.



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