Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

07.06.2020, 11:00, Новости дня

Почему соцсеть для подростков не рекомендует своим пользователям посты американского президента, за что фанаты корейской музыки ополчились на приложение полиции Техаса, зачем “ВКонтакте” новый формат видео и в чем особенность четвертого поколения беспилотных автомобилей от “Яндекса” – главные технологические события за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

– Начнем мы с события, которое назревало год, если не больше. Эпопея развода между “Сбербанком” и “Яндексом”, похоже, приближается к развязке.

– “Яндекс” же решает задачу беспилотного вождения в городе. Представленное на этой неделе 4-е поколение самоуправляемый автомобилей наглядно демонстрирует это направление – фактически это те же машины, что работают или будут работать в “Яндекс.Такси”.

– YouTube может потерять звание абсолютного лидера не только на рынке распространения видео-контента, но и среди сервисов, в которых пользователи проводят более всего времени. Во всяком случае – среди детей и подростков.

– На фоне роста популярности TikTok сервис с аналогичными механиками представила и российская социальная сеть “ВКонтакте”.

– Вторую неделю разворачивается конфликт глобальных соцсетей – а они американские по большей части – с Белым домом. Конфликт этот чреват изменениями правил работы Twitter, Facebook и Snapchat – а многие россияне ими пользуются.

Текст:

Вести.Hi-tech