Свыше тысячи человек не попали в официальную статистику заразившихся коронавирусом в Казахстане

07.06.2020, 10:55, Новости дня

Более тысячи людей с положительным анализом на коронавирус в Казахстане не вошли в официальную статистику заболеваемости COVID-19, следует из заявления Министерства здравоохранения страны. В ведомстве рассказали, что с 3 июня ведется отдельный учет бессимптомных носителей инфекции, они не будут включаться в официальную статистику именно заразившихся коронавирусом, но будут фигурировать отдельной позицией в отчетах.

По данным Минздрава, с 3 июня общее число людей, у которых обнаружили инфекцию, но у которых отсутствуют клинические симптомы, достигло 1044 человек.

За 6 июня в Казахстане зарегистрировано 357 “бессимптомных носителей”, что почти в два раза больше, чем “выявленных заболевших” за минувшие сутки. С 3 по 5 июня, по сообщению Минздрава, в стране зафиксировано 687 случаев заражения без клинических проявлений COVID-19.

Минздрав также предоставил статистику по “бессимптомным носителям” в регионах:

Нур-Султан —141,

Алматы — 95,

Шымкент — 131,

Акмолинская область — 13,

Актюбинская область — 17,

Алматинская область — 73,

Атырауская область — 65,

Восточно-Казахстанская область — 48,

Жамбылская область — 16,

Западно-Казахстанская область — 136,

Карагандинская область — 102,

Костанайская область — пять,

Кызылординская область — 48,

Мангистауская область — 71,

Павлодарская область — 10,

Северо-Казахстанская область — 40,

Туркестанская область — 33.

Переход к ведению статистики с отдельным учетом бессимптомных носителей, как заявили ранее на этой неделе в Минздраве, якобы позволяет отражать реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. При этом в ведомстве сказали, что в последние дни более 60% ежедневных случаев заражения — без клинических проявлений болезни COVID-19.

Власти Казахстана также отдельно считают смерти пациентов “от коронавируса” и “с коронавирусом”. Так, по официальным данным, в Казахстане от коронавируса скончались 53 человека, но число умерших, у которых был положительный диагноз на COVID-19, выше.

4 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов сказал, что 37 зараженных коронавирусом умерли от “других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание — это заражение коронавирусной инфекцией”. Это заявление министра прозучало после того, как казахская служба Радио Свобода (Азаттык) написала, что в трех казахстанских городах-миллионниках — Алматы, Нур-Султане и Шымкенте — есть расхождения между официальными данными по летальным исходам от коронавируса и количеством могил в специально отведенных для захоронения жертв COVID-19 местах.