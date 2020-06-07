 

Учёные: Рыба и миндаль снижают уровень холестерина в крови

07.06.2020, 10:53, Разное

Учёные рассказали, что повышенный уровень холестерина в крови нередко провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Однако всего два продукта, регулярно добавленные в рацион, не допустят серьёзных проблем со здоровьем, это рыба и миндаль.
Сотрудники National Health Service (Великобритания) констатируют, что включение в рацион рыбы семейства лососевых и миндаля существенно снизит уровень холестерина. Учёные объясняют, что человеческому организму нужен холестерин, являясь типом липидов (жиров), он помогает создавать здоровые клетки. Однако высокий уровень воскообразного вещества работает с точностью наоборот: вызывает опасные патологии. При повышенном холестерине в кровеносных сосудах скапливаются жировые отложения, они затрудняют нормальное прохождение крови через артерии, а это чревато возникновением сердечного приступа.

Британские медики в ходе исследований выяснили, что у пациентов, которые съедали ежедневно в течение 4-16 недель 20-170 граммов миндаля, значительно уменьшилось содержание липидов. Учёные отметили, что «плохой» холестерин ушёл за счёт компонентов этого продукта, таких как волокна, флавоноиды и ненасыщенные жиры.

Также была доказана и польза рыбы семейства лососевых. Сёмга, горбуша, кета, нельма, нерка богаты омега-3 кислотами, которые представляют собой здоровый тип жиров. Omega-3, являясь важным компонентом клеточных мембран, улучшает показатели «хорошего» холестерина ЛПВП, а также считается лучшим природным чистильщиком артерий от бляшек, что предотвращает развитие атеросклероза. Диетологи рекомендуют употреблять рыбу в пищу как минимум два раза в неделю.

Учёные резюмировали, что сбалансированное количество жиров в ежедневном рационе способствует нормальному функционированию тела человека. Так, в анализах крови тех пациентов, кто регулярно употребляет рыбу и орехи, уровень холестерина оказался низким. Эксперты выяснили, что эти два продукта защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращают воспалительные процессы и являются профилактикой диабета и рака.



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