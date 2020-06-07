Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с актером Киану Ривзом

07.06.2020, 10:53, Разное

Дублер Киану Ривза в фильме «Джон Уик» пояснил об опыте работы с голливудской звездой. Оказалось, что знаменитый актер всегда трудится с полной отдачей и готов прийти на помощь.

Джереми Фрайю выпала возможность поучаствовать в картине в качестве каскадера. Сотрудничество с Ривзом он называет очень продуктивным и интересным. При этом голливудская звезда не только отличается высокой трудоспособностью, но и известен также своими добродушием и щедростью.

Так, во время съемок Киану Ривз приглашал дублера на отдых, полностью оплачивая его расходы. А на арендованном актером самом известном в Калифорнии гоночном треке целых два дня отдыхали порядка восьми десятков не только коллег актеров, но и работников сцены. Все они отдыхали, развлекались и питались за счет Ривза.

Кроме того, артист позволил каскадеру испытать несколько видов мотоциклов. Известно, что техника является страстью звезды Голливуда, так же трепетно он относится и к каждой сцене в своих фильмах. Все сложные и насыщенные эпизоды актер старается отработать до совершенства. Многие трюки, которые за «Джона Уика» мог бы выполнить дублер, Ривз исполнил самостоятельно.