Мнение: Кто прячется в «Возвращении блудного сына»?

07.06.2020, 10:50, Разное

Знаменитое полотно Рембрандта имеет двух главных героев, отца и сына. А кто все остальные люди, скрывающиеся в коричневом сумраке фирменного рембрандтовского колорита?



Картина, написанная ок. 1666-9 гг., хранится в петербургском Эрмитаже (фото)

Напомню вкратце историю про блудного сына. Это притча, которую рассказывает Христос, иллюстрируя тезис, что Господь Бог простит всех грешников, если они придут к нему с раскаянием. Притча такая: у одного богатого человека было два сына, старший — ответственный, а младший, как это часто бывает — раздолбай. Наш герой, прямо как в сказках, именно младший.

Он пришел к отцу и сказал: — Слушай, мне не охота дожидаться, папа, пока ты помрешь. А жить красиво хочется. Давай ты мне мою половину наследства сразу выдашь, авансом?

В семье были какие-то странные, непонятные нам отношения: отец действительно выделил младшему кучу денег. И тот уехал заграницу и ушел в дикий загул.

"Блудный сын в таверне", 1525-50 гг. Худ. Huybrecht Beuckelaer



За энное количество времени младший сын всю свою половину наследства прогулял, пропил и проблудил. Именно поэтому его стали называть "блудным", а также потому, что он — заблудшая душа, потерянный. Денег не осталось ни копейки, человек стал голодать, бомжевать. Чтобы выжить, он нанялся работать свинопасом.

Он сидел, голодный, смотрел на пасущихся свиней. И тут-то его и накрыло: он понял, что даже эти хрюшки питаются лучше, чем он сам.

Блудный сын. 1888. Худ. John Macallan Swan



А еще он понял, до какой степени унижения опустился. И вспомнил, в каком достатке и комфорте жил в отеческом доме. Поэтому решил проглотить свое достоинство (ежели у него какое еще осталось) и вернуться домой, просить прощения.

Именно это возвращение Блудного сына домой и изображено на картине Рембрандта. Молодой человек в обносках, роняющий тапки, стоит к нам спиной, на коленях. Его обнимает бородатый старик-отец.



Тапки! Роняя! Буквально!

По тексту притчи, отец, увидев своего младшего мальчика, начал обнимать его и целовать. Приказал помыть его и принести новую одежду, а также заколоть откормленного тельца ради празднества. Еще раз подчеркну, что сын-таки извинился за свое идиотское поведение (это важно для христианской морали притчи).

На этой детали видно, что у Блудного сына еще и голова обрита, то есть он окончательно обеднел и завшивел.



А дальше в тексте рассказывается о реакции положительного старшего брата, который все это время оставался дома и пекся о семейном бизнесе. Он пришел домой, увидел приготовления к пиру горой. И когда понял, в чем дело, то сильно напрягся.

Эмоционально нечуткий отец спросил его "в чем проблема?" (вы, кстати, заметили, что младших детей действительно обычно любят сильнее?). Старшой ответил:

— Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

Вероятней всего, третий главный персонаж на картине Рембрандта — стоящий мужчина в красном в правой части полотна — это как раз и есть старший сын. Логично это предположить. (Однако уверенности у учёных в этом нет, уж больно сложная картина).

Но вернемся к разговору отца и старшего сына. Отец на раздражение собеседника весьма по-христиански ответил:

— Сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

На этом рассказ Евангелия обрывается, что было дальше с этой семьей — неизвестно. Для Нового Завета лишь важно, что отец тут иллюстрирует Бога, а Блудный сын — христианина-грешника, которого всегда примут обратно в лоно Церкви, если он как следует покается.

Но, если попытаться взглянуть на историю с точки зрения реального мира, следуя логике развития отношений, то будет так. Младший сын, наверняка, придя в себя и нарастив подкожный жирок, снова раскрутит отца на бабло и опять уйдет в загул. А старший будет скрежетать зубами и с трудом пытаться сберечь семейное достояние. И так и будет продолжаться, хождения туда-обратно, пока щедрый папенька не помрет. После чего младший будет пытаться играть на чувстве вины старшего, но получит шиш с маслом. Сорри, отвлеклась, давайте обратно к картине. На ней еще огромное количество персонажей, и зачем они там — неясно.

Вот, например, загадочный молодой человек, который сидит рядом со стоящим предположительным старшим братом, и смотрит на сцену объятий.

Есть версия, что старший брат — это как раз и есть на самом деле он, поэтому у него такое выражение лица. А стоящий мужчина — бродячий Агасфер (потому что он якобы в дорожном плаще и с посохом), и он смотрит на Блудного сына, как на коллегу по бродяжничеству.

Еще во мраке потемневшего лака на живописном слое картины теряется женская фигура. Она стоит позади отца, выглядывая из-за колонны. Быть может, это мать (упоминаний о которой в сугубо патриархальном тексте притчи вообще нет, как будто ее вся эта история не касалась).

Колонна, за которой она прячется, украшена резной капителью, на которой изображен музыкант — флейтист. Есть версия, что это символ того, какое веселье вот сейчас начнется в доме, когда принесут зарезанного тельца примирения.

Разглядеть его трудновато: вглядитесь, это силуэт фигуры, закинувшей ногу на ногу. Он дудит в дуду.

На картине есть еще одна женская фигура, вообще уже непонятно кто. Впрочем, может, первая женщина — жена старшего брата, тогда матерью оказывается как раз вторая.

Она написана в левом верхнем углу картины, позади отца с сыном. На шее у нее черная бархотка и какая-то розовая подвеска, видимо, изображение сердца.

Из-за этого сердечка есть версия, что данная женская фигура — аллегорическое изображение добродетели Любви. Тем более, что у картины Рембрандта есть прототип — более ранняя гравюра малоизвестного художника, где Блудный сын с отцом изображены в окружении персонифицированных Веры, Надежды, Любви, Покаяния и Правды (все были аккуратно надписаны). Рембрандт в своем полотне маслом основывался на композиции той гравюры (он часто так делал, кстати), однако сильно все поменял. Может, тогда и другие неизвестные люди на картине — тоже персонификации чего-нибудь?

В общем, ничего с этой картиной окончательно не ясно. Но главное вы поняли — если долго вглядываться в произведение искусства (любое; хорошее), то оно начнет вглядываться в тебя (зачеркнуто), то в нем столько всего найдется! Главное — не пожалеть время на разглядывание.