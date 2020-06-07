 

Малюська: Года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток в колониях

07.06.2020, 10:45, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью “Радіо Свобода” 6 июня высказал предположение, что некоторые заявления о пытках в тюрьмах могут быть связаны с противостоянием криминального мира с администрацией тюрем.

Он пояснил, что колонии условно делятся на “черные”, которые фактически контролируются криминалитетом, и “красные”, контролируемые администрацией.

“Преступный мир хотел бы сделать, чтобы “черными” стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой “ноготь” и сделать всех цирковыми животными, “черные” тюрьмы так же. Соответственно довольно часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто неразумный бунт преступников – иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или них сложные условия. То же самое и обратно происходит. Если осуждены кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии”, – подчеркнул Малюська.

Он привел в пример Алексеевскую колонию, где действительно были случаи издевательств и пыток, но есть и “элемент провокации”, ведь Алексеевская полония – одна из “красных”.

“Мы имеем дело не с ангелочками, а с преступниками. И преступники, поверьте, не совсем те люди, которые будут всегда бороться за добро и говорить правду. Это не меняет того факта, что у нас пытки есть”, – отметил министр.

По его словам, среди работников колонии встречаются, в том числе, “садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах”. Для противодействия этому в тюрьмах планируется установить бодикамеры в дополнение к видеонаблюдению.

“Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не столь эффективно, как бодикамера, потому что разговор не записывается. Часто понять, что в конце концов происходит вследствие видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается “по техническим причинам”. Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток”, – считает Малюська. 

Он добавил, что финансирование на закупку бодикамер может появиться, в том числе, от продажи законсервированных тюрем, которую он анонсировал на лето и осень 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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