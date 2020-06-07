 

“Справедливость ради Джорджа Флойда”. В Лондоне в результате протестов пострадало 23 полицейских

07.06.2020, 10:45, Новости дня

6 июня в Лондоне прошла акция “Справедливость ради Джорджа Флойда”. Об этом сообщает пресс-служба полиции британской столицы. 

Демонстрация состоялась, несмотря на то, что правительство и полиция Британии рекомендовали не участвовать жителям в массовых собраниях.

В сообщении говорится, что в целом акция проходила без происшествий, однако к вечеру настроения демонстрантов изменились и они стали забрасывать файерами полицейских.

В результате пострадало 23 полицейских, в том числе сотрудница конной полиции, которая упала с лошади. Было арестовано 14 нарушителей. 

В полиции сообщили, что по итогам акции будет проведено расследование.

Scenes at Downing Street today. Horse runs through the crowd and knocks someone over. pic.twitter.com/Z4K8slYpB1

— Martin Bobb-Semple (@Official_MBS) June 6, 2020

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты. 

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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