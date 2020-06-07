Названа дата начала продаж нового Haval H6

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07.06.2020, 10:30, Разное

Очередная модификация топового кроссовера Haval H6 вскоре выйдет в продажу. Руководство китайской компании назвало дату начала релизов нового поколения своего наиболее популярного внедорожника.
Согласно обнародованным пресс-службой компании данным, презентация новинки состоится в июле текущего года. Приобрести же Haval H6 станет возможным уже с августа. Как сообщают СМИ, внешний вид кроссовера будет выполнен на основе Haval Concept H, презентованного в феврале 2020 года на индийском рынке. Главными отличиями от концепта будут иная линия остекления, измененные бамперы и переработанная радиаторная решетка. Также в новинке улучшена головная оптика, а светодиодные задние фонари инженеры из Поднебесной визуально объединили в одну линию.

Интерьер салона нового поколения Haval H6 получил модернизированную переднюю панель и информационно-развлекательный комплекс с крупногабаритным экраном с тачскрином. Дополняет картину цифровая приборная панель и современный вращающийся селектор коробки передач, который заменил традиционный рычаг. Работать машина будет на 1,5-литровом турбированном двигателе на 169 лошадиных сил и 2-литровым турбомоторе мощностью 197 «лошадей».

В продаже появятся переднеприводные модели и кроссоверы с полным приводом. Также в Haval H6 улучшены ассистирующие сервисы, в новинке появится возможность 360-градусного видеообзора, помощник для предотвращения фронтальных столкновений и активный круиз-контроль. Стоимость модернизированного внедорожника пока не известна, ее огласят ближе к августу. Представленная на рынке сейчас версия стоит порядка 1-1,2 миллиона рублей.



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