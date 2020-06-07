СМИ назвали российских звезд, которые имеют недвижимость за рубежом

07.06.2020, 10:30, Разное

В период пандемии недвижимость за рубежом стала для российских знаменитостей обузой. Дело в том, что стоимость на апартаменты упала, а платить за содержание домов звездам приходится все равно.

Цены на элитную недвижимость в солнечной Латвии стартуют от 300 тысяч евро. Просторные дома в Юрмале есть у юмористов Михаила Ефремова и Сергея Светлакова. Однако большинство артистов приобрели на балтийском побережье апартаменты, которые размещены в элитных домах. Квартирами обзавелись Леонид Агутин, Клара Новикова, Борис Моисеев, Валерий Сюткин, Геннадий Хазанов и Лариса Долина. Звезды платят ежегодно налог на имущество в размере 200 евро, а также за содержание апартаментов – 200 и 50 долларов ежемесячно в зависимости от времени года.

Более десяти лет многие представители российского шоу-бизнеса скупали апартаменты на первой линии в Болгарии в элитном комплексе «Эмеральд». Стоимость жилья в Равде стартует от 30 тысяч евро. Недвижимость приобрели Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Борис Моисеев, Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева. Больше всего вложилась Надежда Бабкина, которая купила четыре квартиры. Сейчас она жалеет, что не последовала примеру юмориста Владимира Винокура и не продала свои апартаменты. Дело в том, что стоимость недвижимости в Болгарии упала почти в три раза.

Во Флориде у Валерия Леонтьева есть два особняка, в Майами – дом у Филиппа Киркорова, а у Кристины Орбакайте – квартира. Ценники на апартаменты в США стартуют от 2,4 миллионов долларов, а собственники жилья платят налог, размер которого в диапазоне 1,5-2,6%. В Испании жилье есть у таких знаменитостей как Наталья Штурм, Елена Воробей, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Алексей Чумаков. Стоимость на элитную недвижимость в этой стране – от 80 тысяч евро, но в связи с пандемией цены упали в среднем на 15%.