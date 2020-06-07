Названы сроки возможной отмены цифровых пропусков в Москве

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07.06.2020, 10:30, Новости дня

В Москве могут отменить действие пропускной системы с середины июня, сообщают СМИ со ссылкой на источники из числа компаний – партнеров столичной мэрии.

Информацию также подтвердил близкий к московским властям источник, который сообщил, что об этом может быть объявлено в понедельник, информирует РБК.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу в столице сохраняется и на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперед в снятии ограничений.

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, в Москве – 1 тыс. 956 случаев.



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