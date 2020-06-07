 

Дмитрий Певцов поделился архивным фото своего погибшего сына Даниила

07.06.2020, 10:30, Разное

Дмитрий Певцов поделился архивным снимком своего погибшего сына Даниила. Подписчики посчитали такое сходство между сыном и отцом «невероятным».
На своей странице в Instagram Дмитрий Певцов разместил снимок сына Даниила, погибшего 8 лет назад. На черно-белой фотографии Даниил Певцов очень задумчив. Лицо наполовину прикрыто руками, но если смотреть на верхнюю его половину, то легко перепутать с знаменитым отцом. Публикацию актер подписал просто: «Данечка, с днем рождения!».

Подписчики в комментариях написали, что Даниил был хорошим парнем, все его помнят, любят и скорбят. Также отметили, что он был точной копией отца, они невероятно похожи.

Напомним, что Даниил Певцов погиб в возрасте 22 лет в 2012 году. Он – первенец Дмитрия Певцова, который родился в браке с Ларисой Блажко. Вторая супруга актера Ирина Дроздова заявляет, что она убедила мужа начать общение с сыном, которое прекратилось после расставания с первой женой.



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