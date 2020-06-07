 

Дмитрий Певцов поделился архивным фото своего погибшего сына Даниила

07.06.2020, 10:30, Разное

Дмитрий Певцов поделился архивным снимком своего погибшего сына Даниила. Подписчики посчитали такое сходство между сыном и отцом «невероятным».
На своей странице в Instagram Дмитрий Певцов разместил снимок сына Даниила, погибшего 8 лет назад. На черно-белой фотографии Даниил Певцов очень задумчив. Лицо наполовину прикрыто руками, но если смотреть на верхнюю его половину, то легко перепутать с знаменитым отцом. Публикацию актер подписал просто: «Данечка, с днем рождения!».

Подписчики в комментариях написали, что Даниил был хорошим парнем, все его помнят, любят и скорбят. Также отметили, что он был точной копией отца, они невероятно похожи.

Напомним, что Даниил Певцов погиб в возрасте 22 лет в 2012 году. Он – первенец Дмитрия Певцова, который родился в браке с Ларисой Блажко. Вторая супруга актера Ирина Дроздова заявляет, что она убедила мужа начать общение с сыном, которое прекратилось после расставания с первой женой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Ксения Собчак прокомментировала состояние мамы Людмилы Нарусовой: “Пока диагноз – пневмония”

04.06 / Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста

31.03 / «От плохих мужиков четверых детей не рожают»: Рудковская высказалась о Джигане и разводе супругов

28.03 / Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейковых новостей о коронавирусе

01.05 / Стоимость смартфона Pocophone F2 Pro для Европы может достигать 749 евро

05.04 / Мнение: Молодёжь тоже болеет, самая счастливая страна и «дефицит» гречки

29.04 / «Би-би-си»: замглавы погранслужбы ФСБ может быть одним из главных фигурантов дела MH17

04.04 / Мнение: О том, когда доллар рванёт до 100 рублей

16.05 / Настя Ивлеева рассказала Ивану Урганту о том самом прямом эфире с Тимати: “Никто не ожидал, что такое будет происходить”

15.04 / Кристина Орбакайте с 8-летней дочерью записала песню в честь дня рождения Аллы Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска