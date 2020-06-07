Жители США из-за страха COVID-19 стали мыть фрукты и овощи чистящими средствами

07.06.2020, 10:17, Разное

Согласно данным опроса, который проводили специалисты CDC, жители США из-за страха заразиться COVID-19 начали злоупотреблять чистящими средствами для мытья овощей и фруктов. Речь идет о трети американцев, которые тщательно обрабатывали продукты.

Участники опроса признались, что с того момента, как была объявлена пандемия, они пытались предотвратить распространение коронавируса в своей стране. Однако в США после этого участились случаи отравлений бытовыми и дезинфицирующими средствами. В докладе CDC указано, что 39% респондентов пренебрегали правилами безопасности и намеренно подвергали себя риску, чтобы не допустить передачу COVID-19. Они промывали с помощью отбеливателей и бытовой химии пищевые продукты, а также наносили различные средства дезинфекции на обнаженную кожу рук.

В опросе приняли участие американцы 18-86 лет, 52% респондентов составляли женщины. Половина опрошенных заявила, что знает, как правильно и безопасно обработать свой дом. Представители CDC пришли к выводам, что в США необходимо более тщательно распространять информацию по поводу безопасных методов дезинфекции. Кроме этого, были выявлены пробелы в знаниях у взрослого населения по поводу хранения чистящих растворов дне досягаемости детей. По поводу обработки овощей и фруктов специалисты отметили, что такие методы могут вызвать значительные повреждения тканей в организме и коррозионные травмы.