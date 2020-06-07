 

В РФ подтвердили 8984 новых случая коронавируса

07.06.2020, 10:16, Новости дня

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673, информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

При этом число умерших из-за коронавируса в РФ достигло 5 тыс. 859. За сутки умерли 134 человека, передает ТАСС.

Число выздоровевших после коронавируса возросло за сутки на 5 тыс. 343 человека и составляет 226 тыс. 731.

Динамика такова, что за семь дней число случаев заражения коронавирусом в РФ возросло на 15,2% против 17,8% неделей ранее.

Накануне, 6 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8855. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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