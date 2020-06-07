Звезда “Форсажа” Джордана Брюстер рассталась с мужем после 13 лет брака

07.06.2020, 10:10, Разное

Новости об еще одном распавшемся браке двух кинематографистов несколько часов назад сообщил журнал People. По сообщениям анонимного источника американского издания, 40-летняя Джордана и 48-летний Эндрю не живут вместе уже какое-то время и находятся в состоянии “вежливого расставания”.

Они с уважением относятся друг к другу. И продолжают со всей ответственностью и любовью исполнять свои родительские обязанности, воспитывая вместе двух своих детей.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм со старшим сыном Джулианом, январь 2019 года

О том, поданы ли документы в суд, и разведена ли пара официально, в комментарии не сообщается. Пара воспитывает двух сыновей — 6-летнего Джулиана и 4-летнего Роуэна. И оба ребенка появились на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, что Джордана Брюстер и Эндрю Фром поженились в мае 2007 года во время частной церемонии на острове Невис в Карибском море. Познакомились же они двумя годами ранее на съемках фильма “Техасская резня бензопилой: Начало”, в котором Джордана играла главную ролей, а Эндрю выступил в качестве продюсера.

Мы начали встречаться тайно — ну, знаете, проводить время в моем трейлере — иначе все бы посчитали, что мы ведем себя непрофессионально. Но каждый день, когда мне нужно было по сюжету лежать в кадре на земеле, я в перерывах между дублями постоянно искала его ноги — в таких грубых рабочих ботинках, которые Эндрю всегда надевал на площадку. Так я поняла, что мне становится комфортнее и спокойнее, когда он рядом,

— рассказывала Джордана в интервью изданию InStyle Weddings незадолго до их свадьбы.

Джордана с сыновьями Джулианом и Роуэном

Предложение руки и сердца Эндрю сделал через год после начала их романа. Совместная же жизнь после свадьбы была долгое время сопряжена для них с трудностями: Джордана и Эндрю несколько лет пытались зачать ребенка самостоятельно, но в 2013 году решили прибегнуть к помощи суррогатной матери. Так на свет появился старший сын пары Джулиан, а в 2016 году у него появился младший брат Роуэн. С кем именно будут жить дети после окончательно развода Брюстер и Форма — пока не понятно. Представители пары новость о расставании еще не прокомментировали.