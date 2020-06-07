Эксперты кино назвали 9 российских артистов, украсивших голливудские фильмы

07.06.2020, 10:09, Разное

Эксперты индустрии кино назвали 9 отечественных артистов, снявшихся в США. Российские звезды украсили голливудские фильмы и получили как любовь зрителей, так и хорошие отзывы критиков.

В 1997 году одной из актрис в картине «Анна Каренина» с Софии Марсо в главной роли стала Ксения Раппопорт. Ее игру по достоинству оценили зарубежные кинокритики, посчитав, что россиянка вполне могла бы воплотить образ главной героини. В ленте 2004 года «Превосходство Борна» один из образов воплотила на экране тогда еще 16-летняя Оксана Акиньшина. Фильм стал хитом сезона, собрав большую кассу в прокате.

Константину Хабенскому повезло не просто сняться в голливудском экшене, но и стать полноправным партнером по съемочной площадке таким звездам, как Джеймс МакЭвой и Анджелина Джоли. Колоритный Юрий Колокольников участвовал в съемках четвертого сезона «Игры престолов». Рыжеволосый россиянин очень красиво предстал в роли Стира, сурового вождя одичалых. Данила Козловский стал одним из главных персонажей в картине 2014 года «Академия вампиров». Подростковая фэнтези-драма получила положительные отзывы и значительные кассовые сборы.

Владимир Машков предстал в образе босса российской спецслужбы в шпионском фильме 2011 года. Главную роль агента Итана Ханта сыграл Том Круз, один из самых востребованных голливудских артистов. В ленте 2013 года «Росомаха: Бессмертный» снялась звезда отечественного кинематографа Светлана Ходченкова. Ее героиня Гадюка была антагонистом главного персонажа ленты, которого играл в фильме Хью Джекман.

Российский певец, участник «Евровидения» и шоу «Холостяк» Алексей Воробьев также отметился в Голливуде. Его роль в сериале «Нереальный холостяк» также была отмечена как публикой, так и экспертами. В вышедшем недавно на экраны сериале «Новый папа» Юлия Снигирь воплотила роль матери, посвятившей свою жизнь борьбе за жизнь ребенка-инвалида. Ее напарником в ленте стал Джуд Лоу, а снимал картину легендарный Паоло Соррентино. Именно он остановил выбор артистке из России, игра которой была оценена на «отлично».