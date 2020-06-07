 

Пандемия обнажила проблему расового неравенства в Британии

07.06.2020, 10:08, Новости дня

Британское правительство собирается расследовать причины непропорционально высокого уровня смертности от коронавируса в стране людей африканского и азиатского происхождения, а также других этнических меньшинств, информирует Sky News.

Отмечается, что пандемия привлекла внимание к таким давним проблемам, как социальное неравенство, расовый вопрос и рост обездоленности представителей африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств. Выяснилось, что именно в этой группе жителей Британии непропорционально высокая смертность, передает RT.

Комиссия по вопросам равенства и прав человека намерена провести расследование, чтобы внимательнее изучить столь серьезную проблему.

«Нам необходимо убедиться в том, что вопросы равенства займут важнейшее место в долгосрочном реагировании на распространение коронавируса. Очень грустно, что для того чтобы привлечь значительное внимание к проблеме понадобилась пандемия. Однако мне кажется, независимо от того, что происходило раньше, пришло время действовать», – сообщил председатель британской Комиссии по вопросам равенства и прав человека Дэвид Исаак.

Указывается, что множество представителей непропорционально пострадавшей с самого начала вспышки общины утверждают, что британские власти опоздали с принимаемыми мерами, еще 12 отчетов пришли к такому же выводу.

В феврале 2019 года младший капрал британской армии Инок Момонакайя родом с Фиджи через суд получил у министерства обороны Великобритании 634 тыс. долларов в качестве компенсации за издевательства расистского характера.

В Британии в последнюю неделю также начались протесты в поддержку темнокожих после гибели Джорджа Флойда от полицейского произвола в США.



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