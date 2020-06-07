Genesis поднял цены на автомобили в России

07.06.2020, 10:06, Новости дня

Компания Genesis сообщила об удорожании машин на рынке России.

В частности, премиальные седаны Genesis теперь доступны на 50-100 тысяч рублей дороже, что соответствует 1,1-2,4% от первоначального ценника. Самое незначительное удорожание коснулось модели Genesis G70, которая теперь доступна от 2,24 млн рублей, а в максимальном исполнении имеет ценник 3,02 млн рублей. Более внушительное удорожание на 70 тысяч рублей составляет бизнес-модель Genesis G80, цена на которую начинается от 2,93 млн рублей.

Что касается топовой модели Genesis G90, то ее цена во всех без исключения модификациях теперь достигает 100 тысяч рублей. Вместе с тем прежнее удорожание техники от Genesis состоялось в апреле, когда к первоначальному прайсу прибавилось от 0,5 до 4,4%.