 

«Только не рожай!»: Мария Машкова рассказала о беременности своей матери

07.06.2020, 9:53, Разное

Мария Машкова в день 10-летия дочки Стефании написала воспоминания о своем первом юбилее. В тот день она была очень счастлива и в мыслях надеялась, что ее беременная мать в этот день не родит.
Отец Марии Машковой Владимир Машков ушел из семьи, когда будущая актриса была еще маленькой. Он редко видел дочь, в основном во время праздников, и эти встречи она запомнила на всю жизнь, так как была очень счастлива. На странице в Instagram, накануне 10-летия дочки Стефании, актриса написала свое воспоминание из детства.

Мария Машкова сообщила, что на ее день рождение родители были вместе. В тот период ее мать ожидала ребенка от супруга Игоря Лебедева. Она помнит, что в коммунальной квартире был праздничный стол для ее одноклассников, там было тесно. Отец актрисы, недавно завершивший съемки в кинофильме «Американская дочь», исполнял на именинах роль официанта. Он повесил на руку полотенце, кланялся и всех опрашивал, кому чего добавить. Мать актрисы ждала в дверях с большим животом очень красивая, но грустная. Мария Машкова помнит, что в это время мысленно просила ее не родить в лучший ее жизни день.

Для собственной дочки актриса в период эпидемии празднование организовать не может, но сделала день памятным. Также она считает Стефанию лучшей старшей сестрой для младшей дочери Александры.

Напомним, что Мария Машкова с супругом Александром Слободяником и детьми проживают в Штатах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Ученые выявили содержащееся в яблочной кожуре эффективное вещество от рассеянного склероза

01.05 / Мнение: Советская пицца

02.04 / «Это страшно»: Заразившаяся коронавирусом модель Victoria’s Secret Алексина Грэм рассказала о течении болезни

22.05 / Наташа Королева гонит самогон на карантине

15.05 / Расчехлили «вертолет»

25.05 / Мнение: АТО, да не то

08.05 / Умер известный хирург-онколог Андрей Павленко

08.05 / Скандалы: «Не приходит в голову это скрывать»

25.04 / Эксперты рассказали о продлевающих жизнь продуктах

29.05 / Нина Добрев необычным способом представила миру своего нового бойфренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска