 

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

07.06.2020, 9:53, Разное

Инсайдеры сообщают о том, что анонс смартфона OnePlus Z, который будет работать на Qualcomm Snapdragon 765G, запланирован на вторую половину июля. В Сети появились новые сведения об ожидаемой производительной новинке.
Официальная презентация OnePlus Z должна пройти с 6 по 12 июля, однако эти сведения являются неофициальными. Компания может сдвинуть фактические сроки анонса.

Согласно данным инсайдеров, модель OnePlus Z оснастят 16-мегапиксельным селфи-модулем, который будет расположен в верхней части дисплея по центру. Предполагается, что тыльная тройная основная камера сможет похвастаться датчиками на 12, 13 и 48 Мп. Кроме этого, предполагается наличие системы лазерной автофокусировки.

Диагональ AMOLED-экрана будет составлять 6,4–6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Производитель предложит смартфон в модификациях основной и встроенной памяти 8/128 Гб и 12/256 Гб. Емкость аккумулятора OnePlus Z – 4000 мАч, с возможностью поддержки подзарядки 30 Вт через порт USB Type-C. Гаджет будет работать на ОС OxygenOS 10, построенной на основе Android 10. Покупателям смартфон будет предложен в белом, синем, черном вариантах, а также неожиданностью станет специальный цвет, который пока скрывают.



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