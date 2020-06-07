 

Маас обвинил Трампа в популизме

07.06.2020, 9:53, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента США Дональда Трампа в популизме, заявив, что он занимается поляризацией американского общества.

«В США во время освещения протестов часто преследовали и нападали на журналистов. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей жизненной формой. Так, мы знаем, поступают популисты во всем мире: они настраивают [общество] против отдельных групп и пытаются тем самым мобилизовать собственных сторонников. Это крайне опасно», – передает слова Трампа ТАСС.

Маас заявил, что это ошибка, когда в напряженной ситуации власти угрожают еще большего насилия. По его словам, демократы должны «примирять, а не раскалывать общество». При этом, заметил Маас, на критику действий Трампа со стороны Вашингтона пока «не было никакой реакции».

«Но я уверен, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, наше партнерство с США настольно тесно и несокрушимо, что оно выдержит критику», – добавил Маас.

При этом он выразил опасение, что предвыборная борьба внесет в американское общество еще больший раскол.

«Это не сулит ничего хорошего. Уже и так слишком много внешнеполитических кризисов и конфликтов», – сказал глава МИД.

Он также отметил, что «расизм – это проблема не только США».

«В Германии живут 30 тыс. правых экстремистов», – отметил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал протестующим введением военных и более жесткими мерами.



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