«Ген стройности»: Ученые рассказали, что позволяет много есть и не толстеть

07.06.2020, 9:53, Разное

В результате исследований исследователи выяснили, что существует определенный ген, изменение уровня которого помогает людям быть стройными, не ограничивая себя в еде. Они полагают, что люди, имеющие этот ген, могут питаться любыми продуктами и не волноваться из-за лишних килограммов.

Такие выводы были сделаны специалистами после изучения генов жителей Эстонии, которые были стройными или имели средний вес. В опыте участвовало 47 000 человек. В итоге эксперты узнали, что ген киназа анапластической лимфомы отвечает за поддержание тела в форме. При его количестве и активности на низком уровне люди имеют меньше рисков набрать лишний вес.

Чтобы проверить такую версию специалисты проследили за лабораторными мышами. У них снизили активность данного «гена стройности». В результате эксперимента мыши сбросили вес, хоть их пища и физическая активность остались прежними.