Как выбрать хорошую черешню: эксперты дали ценные рекомендации

07.06.2020, 9:51, Разное

Черешня – одна

из любимых ягод россиян. Для того чтобы не ошибиться с покупкой и принести

домой качественную ягоду, следует придерживаться пары простых рекомендаций, которые

подготовили настоящие эксперты в этом деле – ученые из Роспотребнадзора.

Во-первых, покупать ягоду лучше в проверенных

местах, где ответственные службы проводят постоянный контроль.

На вид хорошая черешня должна быть без трещин и вмятин.

Кожица у спелой ягоды гладкая и чистая. Если лакомство стало матовым и не

блестит – значит черешня не первой свежести, ее сорвали уже давно.

Мякоть должна быть плотной и упругой. Если ягода слишком мягкая,

значит продукт перезрел или уже подпортился, и покупку лучше сделать в другом

месте.

Кстати, особое внимание нужно обратить на ножку. Если ее нет, велик риск,

что внутрь ягоды попала грязь, что может привести к отравлению.

Самые сладкие ягоды имеют темную окраску, а вот желтая и розовая черешня не порадует

покупателя насыщенным вкусом – такие плоды более водянистые.

Для того чтобы получить на стол качественную ягоду, ее нужно приобретать в

сезон – с конца июня по середину июля.

К слову, черешня богата витаминами A и С, железом, клетчаткой, калием и

магнием. Так что качественная ягода – отличное дополнение к правильному рациону

питания.