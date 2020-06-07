 

Как выбрать хорошую черешню: эксперты дали ценные рекомендации

07.06.2020, 9:51, Разное

Черешня – одна
из любимых ягод россиян. Для того чтобы не ошибиться с покупкой и принести
домой качественную ягоду, следует придерживаться пары простых рекомендаций, которые
подготовили настоящие эксперты в этом деле – ученые из Роспотребнадзора.

Во-первых, покупать ягоду лучше в проверенных
местах, где ответственные службы проводят постоянный контроль.

На вид хорошая черешня должна быть без трещин и вмятин.
Кожица у спелой ягоды гладкая и чистая. Если лакомство стало матовым и не
блестит – значит черешня не первой свежести, ее сорвали уже давно.

Мякоть должна быть плотной и упругой. Если ягода слишком мягкая,
значит продукт перезрел или уже подпортился, и покупку лучше сделать в другом
месте.

Кстати, особое внимание нужно обратить на ножку. Если ее нет, велик риск,
что внутрь ягоды попала грязь, что может привести к отравлению.

Самые сладкие ягоды имеют темную окраску, а вот желтая и розовая черешня не порадует
покупателя насыщенным вкусом – такие плоды более водянистые.

Для того чтобы получить на стол качественную ягоду, ее нужно приобретать в
сезон – с конца июня по середину июля.

К слову, черешня богата витаминами A и С, железом, клетчаткой, калием и
магнием. Так что качественная ягода – отличное дополнение к правильному рациону
питания.



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