Дележ наследства Кокшенова грозит проблемами для его вдовы

07.06.2020, 9:51, Разное

Михаил Кокшенов был трижды женат. Первой супругой артиста стала стюардесса Нина Вокрош. Девушка была на 20 лет младше звезды. Нина

подарила Михаилу дочь – Алевтину Вокрош. Этот брак знаменитость продлился всего год.

Второй раз Михаил Кокшенов пошел под венец с

предпринимательницей по имени Елена. Эти отношения продлились 20 лет. Детей у

пары не было.

В третий раз актер женился на бизнесвумен Наталье Лепехиной.

У избранницы актера две взрослые дочери от прошлых отношений – Татьяна и Ольга.

Ходят слухи, что у Кокшенова с падчерицами были очень теплые

отношения, когда с родной дочерью Алевтиной артист не ладил. Когда в 2017-году

Михаил слег после двух инсультов, его нынешняя жена Наталья и бывшая супруга

Елена взяли на себя все заботы о нем.

Говоря с журналистами, Алевтина утверждала, что активно

помогает знаменитому папе встать на ноги. Между тем сиделка по имени Феруза,

которая постоянно находилась рядом с больным артистом, ее заявление опровергла.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, не важно, в

каких отношениях были Кокшенов и его родная дочь. Если артист не оставил

завещания, то Алевтина имеет право на долю в наследстве. Впрочем, даже в том

случае, если последняя воля актера была зафиксирована, Вокрош может претендовать

на часть имущества папы, например, по причине своей нетрудоспособности.

Также завещание можно оспорить. По словам Жорина, документ

может считаться недействительным, если человек, оставивший его, болел и

принимал транквилизаторы.

Между тем дочери Натальи Лепехиной скорее всего ничего от

артиста не получат. “Если не было удочерения, то они официально не могут

считаться наследниками”, – рассудил адвокат.

Жорин добавил, что отсутствие брачного контракта с Кокшеновым

может обернуться для Лепехиной головной болью. Алевтина может потребовать в суде

выделения супружеской доли из имущества мачехи.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о шикарных апартаментах которые приобрели Кокшенов и Лепехина. Квартира общей площадью 300 квадратных метров находится недалеко от “Мосфильма”.