 

Макгрегор завершил карьеру бойца. Конор уходит в третий раз

07.06.2020, 9:42, Новости дня

Экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершает карьеру. Ранее 31-летний мастер смешанных единоборств объявлял об этом 19 апреля 2016 года и 26 марта 2019 года. Потом он возвращался.

"Привет, парни, я решил отойти от боевых действий. Спасибо вам всем за удивительные воспоминания! Это было крутое путешествие. Помните, что все, что вы пожелаете, это ваше", — написал ирландский скандальный спортсмен на своей страничке в социальной сети Twitter. К посту он приложил фото с матерью после одного из победных боев.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Макгрегор известен как не только феноменальный боец, обладающий весьма сильными ударами с обеих рук и уникальными данными при бое ногами, но и как самый, пожалуй, скандальный персонаж своего вида спорта. Но это постоянное желание быть "на грани" во взаимоотношениях с соперниками и болельщиками, позволило Конору стать и самым богатым бойцом ММА, и в определенной степени "локомотивом", за которым в смешанные единоборства пришли новые интересные атлеты.

Ирландец провел в октагоне 26 боев и проиграл четырежды. Интересно, что два проигрыша состоялись на самом старте его карьеры, но он сумел извлечь из них правильные выводы, в итоге став победителем самого престижного американского чемпионата UFC в двух дивизионах. Среди проигравших ему бойцов такие известные, как Нейт Диас, Жозе Алду, Дастин Порье, Чед Мендес, Дональд Серроне.

С февраля 2011 года по декабрь 2015-го он выдал серию из 15 побед, прерванную Диасом, которого Макгрегор затем реваншировал. В октябре 2018 года Конор проиграл титул чемпиона UFC непобедимому российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, с которым у него отношения не сложились – соперники не раз провоцировали друг друга в социальных сетях и даже устраивали скандалы очно. Дракой в зале завершился и сам их бой, за что оба спортсмена были дисквалифицированы.



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