 

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом и вылечились 2283

07.06.2020, 9:42, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 55 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в столице теперь составляет 2 864 человека. Оперативный штаб также напомнил о необходимости до 14 июня соблюдать режим самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста.

Число выздоровевших от COVID-19 в Москве за минувшие сутки составило 2 283 человека, заявил вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 102 714 человек".



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