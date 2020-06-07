В Москве задержали мужчину, ударившего ножом безработного

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07.06.2020, 9:42, Новости дня

На севере Москвы задержан полицией мужчина, который до этого из хулиганских побуждений ранил ножом в шею безработного. Инцидент произошел накануне днем в районе дома 19 по улице Алабяна.

Полицейские, прибыв туда на вызов, обнаружили на улице 54-летнего безработного мужчину с колото-резаным ранением шеи. Пострадавшего госпитализировал наряд скорой помощи, передает ТАСС.

Вечером в 21:45 сотрудники ДПС остановили на пересечении улиц Тимирязевская и Вутечича автомобиль "Фольксваген Поло", которым управлял мужчина 1987 года рождения. Водителя задержали — установлено, что именно он днем на улице Алабяна ударил неработающего мужчину в шею ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.



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