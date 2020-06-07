 

Под Красноярском из-за ливней обрушился автомобильный мост

07.06.2020, 9:30, Новости дня

Из-за непрекращающихся дождей в Красноярском крае частично обрушился автомобильный мост на трассе Партизанское – Мина, информирует региональный главк МВД.

Мост обрушился в Партизанском районе на 65-м километре автодороги Партизанское – Мина. Из-за инцидента транспортное сообщение с населенными пунктами Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана временно осуществляется по автодороге Саяны – Выезжий Лог через Манский район, передает РИА «Новости».

Сотрудники ГИБДД и дорожной организации дежурят на месте ЧП, установлены дорожные знаки, движение возобновится после восстановления моста.

Также на трассе «Саяны» поврежден мост через реку Сейба, движение закрыто.

Ранее на этой неделе на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост, из-за чего оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами.



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