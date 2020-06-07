Украинские пограничники задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивает Интерпол

07.06.2020, 9:25, Новости дня

Одесский пограничники задержали мужчину, который разыскивается правоохранительными органами Молдовы за организацию нелегальной миграции на территории страны. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“В пункт пропуска “Черноморский морской порт” прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе Kaunas. Однако, при прохождении мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывания базы данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова”, – сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчину задержали, после чего передали представителям Национальной полиции.

“Также об этом факте проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве”, – говорится в сообщении.